«Бетис» спустя 20 лет вернулся в Лигу чемпионов

«Реал» вышел в Лигу чемпионов после 20-летнего отсутствия. 12 мая он победил «Эльче» (2:1) в домашнем матче 36-го тура Ла лиги и занял пятое место в чемпионате, которое дает путевку в еврокубковый турнир.
В последний раз «Бетис» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2005/06, когда финишировал третьим в своей группе, пропустив вперед «Ливерпуль» и «Челси».
За два тура до финиша чемпионата Испании в сезоне-2025/26 команда Мануэля Пеллегрини оторвалась от идущей шестой «Сельты» на семь очков. Ранее «Сельта» уступила на своем поле «Леванте» (2:3).
В 2025 году «Бетис» выходил в финал Лиги конференций, в котором проиграл «Челси» (1:4).
