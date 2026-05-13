«Интернасьонал» победил «Атлетик Минас-Жерайс» в 1/16 финала Кубка Бразилии

«Интернасьонал» победил «Атлетик Минас-Жерайс» в ответном матче 1/16 финала Кубка Бразилии — 3:2. Игра прошла в Порту-Алегри.
Счет на 21-й минуте открыл нападающий хозяев Рафаэль Борре. На 38-й минуте полузащитник гостей Иан Луккас забил ответный гол. На 44-й минуте хавбек Аллекс вывел «Интернасьонал» вперед.
На 67-й минуте Луккас оформил дубль. Окончательный счет на 69-й минуте установил защитник «Интернасьонала» Александр Бернабель.
В первом матче 1/16 финала «Интернасьонал» выиграл со счетом 2:1. По сумме двух встреч он вышел в ⅛ финала Кубка Бразилии.
