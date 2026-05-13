«Флуминенсе» победил «Операрио» в 1/16 финала Кубка Бразилии, «Крузейро» нанес поражение «Гоясу»

«Флуминенсе» победил «Операрио» в ответном матче 1/16 финала Кубка Бразилии — 2:1. Игра прошла в Рио-де-Жанейро.
Хозяева забили оба гола в первом тайме. На 10-й минуте пенальти реализовал Жефферсон Саварино. На 37-й минуте отличился Лусиано Акоста.
На 50-й минуте Джон Кеннеди не забил пенальти в ворота «Операрио». На 83-й минуте гости отыграли один мяч — отличился Фелипе Аугусто.
С 87-й минуте «Операрио» играл в меньшинстве после удаления нападающего Эдвина Торреса.
В первом матче 1/16 финала была ничья (0:0). «Флуминенсе» вышел в ⅛ финала.
В другом матче 1/16 финала турнира «Крузейро» на своем поле в Белу-Оризонти нанес поражение «Гоясу» — 1:0. Единственный гол на 32-й минуте с пенальти забил Кайо Жорже. По сумме двух встреч (3:2) «Крузейро» прошел в ⅛ финала.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.