«Флуминенсе» победил «Операрио» в 1/16 финала Кубка Бразилии, «Крузейро» нанес поражение «Гоясу»

В другом матче 1/16 финала турнира «Крузейро» на своем поле в Белу-Оризонти нанес поражение «Гоясу» — 1:0. Единственный гол на 32-й минуте с пенальти забил Кайо Жорже. По сумме двух встреч (3:2) «Крузейро» прошел в ⅛ финала.