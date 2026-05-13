«Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту» в пятом матче серии плей-офф НБА

«Сан-Антонио» победил «Миннесоту» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф НБА — 126:97. Игра проходила в Сан-Антонио.
Самым результативным игроком встречи стал французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 27 очков и 17 подборов.
В серии до четырех побед «Сан-Антонио» ведет со счетом 3−2. Следующий матч соперники проведут 16 мая в Миннеаполисе.
НБА.
Плей-офф.
¼ финала.
«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 126:97 (34:30, 25:17, 32:26, 35:24).
«Сан-Антонио»: Вембаньяма (27 очков + 17 подборов), Джонсон (21), Фокс (18).
«Миннесота»: Эдвардс (20), Макдэниелс (17), Рэндл (17 + 10 подборов).
Счет в серии: 3−2.
