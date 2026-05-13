Источник: Луис Суарес не сыграет за сборную Уругвая на чемпионате мира-2026

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес не попадет в состав сборной Уругвая для участия в финальном турнире чемпионата мира-2026, сообщил уругвайский инсайдер Родри Васкес.
По данным источника, 39-летнего Суареса уже нет даже в расширенном списке игроков, вызванных на мировое первенство. Отмечается, что для лучшего бомбардира в истории уругвайской сборной «последнего танца» на чемпионате мира не случится.
В сентябре 2024 года Суарес объявил о завершении международной карьеры. При этом он говорил, что готов помочь национальной команде в случае необходимости.
Суарес дебютировал за сборную в феврале 2007 года. На его счету 143 матча за команду, в которых он забил 69 голов и отдал 39 результативных передач. В 2011 году нападающий вместе со сборной выиграл Кубок Америки.
