«Милан» может подписать Влаховича из «Ювентуса», если Аллегри останется главным тренером

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «Милан» может сделать предложение 26-летнему сербу, если главным тренером команды останется Массимилиано Аллегри. В конце июня Влахович станет свободным агентом после завершения контракта с туринцами.
Форвард выступает за «Ювентус» с 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 35 миллионов евро.
