«Валенсия» обыграла «Панатинаикос» и вышла в «Финал четырех» Евролиги

«Валенсия» выиграла у «Панатинаикоса» в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги — 81:64. Игра прошла в Испании на «Ройг Арене».
Разыгрывающий защитник испанской команды Бранку Бадио набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Валенсия» выиграла серию со счетом 3−2 и вышла в «Финал четырех».
Евролига.
Плей-офф.
¼ финала.
Пятый матч.
«Валенсия» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14).
В: Бадио (20), Монтеро (12), Ки (12).
П: Хэйс-Дэвис (15), Осман (10), Нанн (9).
Счет в серии: 3−2.