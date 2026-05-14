«Валенсия» обыграла «Панатинаикос» и вышла в «Финал четырех» Евролиги

«Валенсия» выиграла у «Панатинаикоса» в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги — 81:64. Игра прошла в Испании на «Ройг Арене».

Разыгрывающий защитник испанской команды Бранку Бадио набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Валенсия» выиграла серию со счетом 3−2 и вышла в «Финал четырех».

Евролига.

Плей-офф.

¼ финала.

Пятый матч.

«Валенсия» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14).

В: Бадио (20), Монтеро (12), Ки (12).

П: Хэйс-Дэвис (15), Осман (10), Нанн (9).

Счет в серии: 3−2.