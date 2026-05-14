Флик — о поражении от «Алавеса»: «Я доволен тем, что увидел»

«Хотели дать игровое время тем игрокам, которые провели на поле меньше времени. В первом тайме мы контролировали игру, но это был непростой вечер. “Алавес” борется за выживание, и это нормально. Я доволен тем, что увидел. “Барселона” хотела победить и набрать 100 очков. Победить не получилось, но я сказал игрокам, что мне понравилось то, что я видел на поле. Я разочарован, что не наберем 100 очков, но мы должны это принять», — приводит AS слова Флика.