«Рома» выкупила права на Малена

«Рома» активировала пункт о выкупе у «Астон Виллы» прав на нападающего Дониэлла Малена.

Римский клуб выплатит за 27-летнего голландца 25 миллионов евро. Пункт был автоматически активирован, так как «Рома» пробилась в еврокубки.

Мален в январе присоединился к «Роме» на правах аренды. В 16 матчах Серии А он забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.

«Рома» после 36 туров занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А.

Ранее игрок сборной Нидерландов также выступал за дортмундскую «Боруссию» и ПСВ, а также молодежные команды «Арсенала» и «Аякса».