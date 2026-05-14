«Рома» выкупила права на Малена

«Рома» активировала пункт о выкупе у «Астон Виллы» прав на нападающего Дониэлла Малена.
Римский клуб выплатит за 27-летнего голландца 25 миллионов евро. Пункт был автоматически активирован, так как «Рома» пробилась в еврокубки.
Мален в январе присоединился к «Роме» на правах аренды. В 16 матчах Серии А он забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.
«Рома» после 36 туров занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А.
Ранее игрок сборной Нидерландов также выступал за дортмундскую «Боруссию» и ПСВ, а также молодежные команды «Арсенала» и «Аякса».