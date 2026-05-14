Никита Кологривый показал тренировку в перерыве между дублями

Никита Кологривый демонстрирует приверженность спорту даже в условиях напряженного съемочного графика. В короткие паузы между дублями актер не упускает возможности поддержать физическую форму. Он находит для этого время прямо в своем вагончике. Артист выложил в соцсетях видео, где показал, как проходят его тренировки на съемках.
Никита записал короткий ролик, который наглядно доказывает, что для полноценной тренировки порой достаточно лишь желания и минимума инвентаря. В кадре артист выполняет комплекс упражнений. Он работает с эспандером для проработки мышц рук, чередует обычные и обратные отжимания, уделяет внимание растяжке ног, а также не упускает возможности в шутку побоксировать с воздухом.
Хотя пока неизвестно, к какому проекту или событию актер сейчас готовится, уровень его готовности не вызывает сомнений.
