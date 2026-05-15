Источник: Дуран расторг с «Зенитом» арендное соглашение

По сообщению журналиста телеканала Caracol Television Хулиана Каперы в соцсети X, нападающий Джон Дуран и «Зенит» расторгли арендное соглашение. Игрок на следующей неделе присоединится к сборной Колумбии, а после чемпионата мира-2026 хочет вернуться в Европу. Права на колумбийца принадлежат «Аль-Насру».
«Дуран договорился с “Зенитом” о досрочном расторжении контракта, и со следующего понедельника он будет на сборах национальной команды Колумбии, чтобы готовиться к ЧМ-2026. У него есть действующий контракт с “Аль-Насром”, но после чемпионата мира он намерен искать команду в Европе», — написал Капера.
Ранее появилась информация, что агент Джонатан Эррера, представляющий интересы форварда Дурана, ведет переговоры с турецкими клубами.
«Зенит» в феврале 2026 года арендовал 22-летнего колумбийца у саудовского «Аль-Насра» до конца сезона. Дуран провел за сине-бело-голубых 9 матчей и дважды забил с пенальти.
Ранее также Дуран играл в «Энвигадо», «Чикаго Файр», «Астон Вилле» и «Фенербахче». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Дуран уехал из России накануне чемпионского матча «Зенита». Колумбийца связывают с переходом в «Галатасарай».