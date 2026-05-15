«Джиро д’Италия». 7-й этап. Гонщики проедут маршрут протяженностью 244 км с двумя категорийными подъемами

«Джиро д’Италия-2026».
7-й этап.
Формия — Блокхаус.
244 км.
Профиль/Карта.
Начало — 11:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Общий зачет (после 6-го этапа).
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain — Victorious) — 24.47,13.
2. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates — XRG) — 2,51.
3. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 3,34.
4. Андреа Ракканьи Новиеро (Италия, Soudal Quick-Step) — 3,39.
5. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility) — 5,17.
6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl — Trek) — 6,12.
7. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates — XRG) — 6,16.
8. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) — 6,16.
9. Эган Арли Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 6,16.
10. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 6,18.
11. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 6,18.
12. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Intermarché) — 6,22.
13. Энрик Мас (Испания, Movistar) — 6,22.
14. Джефферсон Александр Сепеда (EF Education — EasyPost) — 6,22.
15. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 6,22…
38. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 10,18.