«Джиро д’Италия». 7-й этап. Гонщики проедут маршрут протяженностью 244 км с двумя категорийными подъемами

15 мая пройдет седьмой этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия-2026».

7-й этап.

Формия — Блокхаус.

244 км.

Профиль/Карта.

Начало — 11:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 6-го этапа).

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain — Victorious) — 24.47,13.

2. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates — XRG) — 2,51.

3. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 3,34.

4. Андреа Ракканьи Новиеро (Италия, Soudal Quick-Step) — 3,39.

5. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility) — 5,17.

6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl — Trek) — 6,12.

7. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates — XRG) — 6,16.

8. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) — 6,16.

9. Эган Арли Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 6,16.

10. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 6,18.

11. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 6,18.

12. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Intermarché) — 6,22.

13. Энрик Мас (Испания, Movistar) — 6,22.

14. Джефферсон Александр Сепеда (EF Education — EasyPost) — 6,22.

15. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 6,22…

38. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 10,18.