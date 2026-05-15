Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Grand Chess Tour. Бухарест. 2-й тур. Каруана сыграет с Гири, Синдаров против Прагнанандхи и другие партии

15 мая в Бухаресте пройдет второй тур этапа шахматной серии Grand Chess Tour.

Grand Chess Tour.

Бухарест, Румыния.

2-й тур.

Начало партий — 16:10 по московскому времени.

Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды).

Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Рамешбабу Праггнанандха (Индия).

Винсент Каймер (Германия) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния).

Йорден ван Форест (Нидерланды) — Уэсли Со (США).

Алиреза Фируджа (Франция) — Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Турнирное положение: Каруана, Синдаров, Гири, Каймер, Фируджа, Со, ван Форест, Праггнанандха, Вашье-Лаграв, Дяк — по 0,5 очков.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.