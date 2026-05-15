Grand Chess Tour. Бухарест. 2-й тур. Каруана сыграет с Гири, Синдаров против Прагнанандхи и другие партии

Grand Chess Tour.
Бухарест, Румыния.
2-й тур.
Начало партий — 16:10 по московскому времени.
Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды).
Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Рамешбабу Праггнанандха (Индия).
Винсент Каймер (Германия) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния).
Йорден ван Форест (Нидерланды) — Уэсли Со (США).
Алиреза Фируджа (Франция) — Максим Вашье-Лаграв (Франция).
Турнирное положение: Каруана, Синдаров, Гири, Каймер, Фируджа, Со, ван Форест, Праггнанандха, Вашье-Лаграв, Дяк — по 0,5 очков.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.