Super Rugby. 14-й тур. «Чифс» сыграют с «Хайлендерс», «Блюз» встретятся с «Харрикейнс», другие матчи

Super Rugby.
14-й тур.
15 мая.
Чифс (Новая Зеландия) — Хайлендерс (Новая Зеландия) — 10.05.
16 мая.
Фиджиан Друа (Фиджи) — Уоротас (Австралия) — 7.35.
Блюз (Новая Зеландия) — Харрикейнс (Новая Зеландия) — 10.05.
Вестерн Форс (Австралия) — Редс (Австралия) — 12.35.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Харрикейнс — 45 очков (11 игр), Чифс — 40 (11), Блюз — 38 (12), Крусейдерс — 32 (12), Брамбис — 29 (12), Редс — 27 (11), Хайлендерс — 24 (12), Уоротас — 21 (11), Фиджиан Друа — 20 (11), Вестерн Форс — 18 (11), Моана Пасифика — 4 (12).