«Гремио» разгромил «Конфьянсу», 37-летний Виллиан забил гол и сделал голевую передачу

«Гремио» выиграл у «Конфьянсы» в ответном матче 1/16 финала Кубка Бразилии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Батиштан» в Аракажу.
На 14-й минуте экс-нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэй реализовал пенальти и открыл счет. В начале второй половины датчанин с передачи 37-летнего экс-игрока «Анжи» и «Челси» Виллиана удвоил преимущество гостей. На 71-й минуте Виллиан реализовал пенальти и довел счет до крупного.
Первый матч «Гремио» выиграл со счетом 2:0 и вышел в ⅛ финала турнира.
Кубок Бразилии.
1/16 финала.
Ответный матч.
«Конфьянса» — «Гремио» — 0:3 (0:1).
Голы: Брэйтуэйт, 14 (пен.) — 0:1. Брэйтуэйт, 58 — 0:2. Виллиан, 71 (пен.) — 0:3.
Удлаение: Каннеманн (Г), 74.
Первый матч — 0:2.