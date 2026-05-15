United Rugby Championship. 18-й тур. «Кардифф Блюз» сыграют со «Стормерс», «Ольстер» против «Глазго», другие матчи

United Rugby Championship.
18-й тур.
15 мая.
Кардифф Блюз (Уэльс) — Стормерс (ЮАР) — 21.45.
Ольстер (Ирландия) — Глазго Уорриорс (Шотландия) — 21.45.
Эдинбург (Шотландия) — Коннахт (Ирландия) — 21.45.
16 мая.
Шаркс (ЮАР) — Дзебре (Италия) — 14.45.
Буллс (ЮАР) — Бенеттон (Италия) — 17.00.
Ленстер (Ирландия) — Оспрейс (Уэльс) — 19.15.
Скарлетс (Уэльс) — Дрэгонс (Уэльс) — 19.15.
Манстер (Ирландия) — Лайонс (ЮАР) — 21.45.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Глазго — 59 очков (17 игр), Стормерс — 58 (17), Ленстер — 57 (17), Буллс — 53 (17), Лайонс — 53 (17), Манстер — 51 (17), Кардифф Блюз — 50 (17), Ольстер — 49 (17), Коннахт — 48 (17), Шаркс — 40 (17), Оспрейс — 39 (17), Эдинбург — 37 (17), Бенеттон — 33 (17), Скарлетс — 25 (17), Дрэгонс — 25 (17), Дзебре — 15 (17).