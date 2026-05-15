Суверенный фонд Саудовской Аравии стал партнером чемпионата мира-2026

Принадлежащая PIF компания SURJ Sports Investment также владеет долей в онлайн-стримере DAZN, который транслировал матчи клубного чемпионата мира. Согласно отчетам Международной федерации футбола (ФИФА), телевизионные права составляли «львиную долю» годового дохода организации в 2025 году, превысив один миллиард долларов.