Суверенный фонд Саудовской Аравии стал партнером чемпионата мира-2026

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) стал официальным партнером финального турнира чемпионата мира-2026, сообщает AP.
В государственном инвестиционном фонде королевства отметили, что спорт является приоритетным сектором, а футбол имеет решающее значение для текущей трансформации Саудовской Аравии.
Стоимость сделки, охватывающей Северную Америку и Азию, не была раскрыта.
Богатая нефтью страна получила право на проведение чемпионата мира 2034 года, а PIF был коммерческим партнером клубного чемпионата мира-2025.
Принадлежащая PIF компания SURJ Sports Investment также владеет долей в онлайн-стримере DAZN, который транслировал матчи клубного чемпионата мира. Согласно отчетам Международной федерации футбола (ФИФА), телевизионные права составляли «львиную долю» годового дохода организации в 2025 году, превысив один миллиард долларов.
Футбол является главным направлением деятельности Саудовской Аравии в международном спорте, поскольку страна стремится отказаться от сильной зависимости от нефти и изучить другие сектора, приносящие доход.
