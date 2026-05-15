Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суверенный фонд Саудовской Аравии стал партнером чемпионата мира-2026

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) стал официальным партнером финального турнира чемпионата мира-2026, сообщает AP.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) стал официальным партнером финального турнира чемпионата мира-2026, сообщает AP.

В государственном инвестиционном фонде королевства отметили, что спорт является приоритетным сектором, а футбол имеет решающее значение для текущей трансформации Саудовской Аравии.

Стоимость сделки, охватывающей Северную Америку и Азию, не была раскрыта.

Богатая нефтью страна получила право на проведение чемпионата мира 2034 года, а PIF был коммерческим партнером клубного чемпионата мира-2025.

Принадлежащая PIF компания SURJ Sports Investment также владеет долей в онлайн-стримере DAZN, который транслировал матчи клубного чемпионата мира. Согласно отчетам Международной федерации футбола (ФИФА), телевизионные права составляли «львиную долю» годового дохода организации в 2025 году, превысив один миллиард долларов.

Футбол является главным направлением деятельности Саудовской Аравии в международном спорте, поскольку страна стремится отказаться от сильной зависимости от нефти и изучить другие сектора, приносящие доход.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.