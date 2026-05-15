Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Grand Chess Tour. Бухарест. 3-й тур. Вашье-Лаграв сыграет с Синдаровым, Каруана против Со, другие партии

16 мая в Бухаресте пройдет третий тур этапа шахматной серии Grand Chess Tour.

Источник: Спортс‘’

Grand Chess Tour.

Бухарест, Румыния.

3-й тур.

Начало партий — 16:10 по московскому времени.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Аниш Гири (Нидерланды) — Алиреза Фируджа (Франция).

Уэсли Со (США) — Фабиано Каруана (США).

Рамешбабу Праггнанандха (Индия) — Винсент Каймер (Германия).

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Йорден ван Форест (Нидерланды).

Турнирное положение: Вашье-Лаграв, Праггнанандха, Каймер — по 1,5 очка, Каруана, Со, Гири, ван Форест — по 1, Синдаров, Фируджа, Дяк — по 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.