Grand Chess Tour. Бухарест. 3-й тур. Вашье-Лаграв сыграет с Синдаровым, Каруана против Со, другие партии

Grand Chess Tour.
Бухарест, Румыния.
3-й тур.
Начало партий — 16:10 по московскому времени.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).
Аниш Гири (Нидерланды) — Алиреза Фируджа (Франция).
Уэсли Со (США) — Фабиано Каруана (США).
Рамешбабу Праггнанандха (Индия) — Винсент Каймер (Германия).
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Йорден ван Форест (Нидерланды).
Турнирное положение: Вашье-Лаграв, Праггнанандха, Каймер — по 1,5 очка, Каруана, Со, Гири, ван Форест — по 1, Синдаров, Фируджа, Дяк — по 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.