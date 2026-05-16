Сборная Марокко объявила о вызове полузащитника «Лилля» и капитана молодежной сборной Франции Буадди

Сборная Марокко на официальной странице в социальной сети X объявила, что полузащитник «Лилля» Айюб Буадди принял решение выступать за марокканскую команду. Игрок попадет в заявку на ЧМ-2026.
«Добро пожаловать домой, Айюб Буадди», — написала пресс-служба.
18-летний француз с 2024 года выступает за молодежную сборную Франции и является ее капитаном. Ранее он также играл за команды U20, U18, U17, и U16.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
В этом сезоне Буадди сыграл в 41 матче во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.