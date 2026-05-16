Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Марокко объявила о вызове полузащитника «Лилля» и капитана молодежной сборной Франции Буадди

Сборная Марокко на официальной странице в социальной сети X объявила, что полузащитник «Лилля» Айюб Буадди принял решение выступать за марокканскую команду.

Сборная Марокко на официальной странице в социальной сети X объявила, что полузащитник «Лилля» Айюб Буадди принял решение выступать за марокканскую команду. Игрок попадет в заявку на ЧМ-2026.

«Добро пожаловать домой, Айюб Буадди», — написала пресс-служба.

18-летний француз с 2024 года выступает за молодежную сборную Франции и является ее капитаном. Ранее он также играл за команды U20, U18, U17, и U16.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Буадди сыграл в 41 матче во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.