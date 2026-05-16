Изидор: «Счастлив, горд и польщен тем, что меня вызвали представлять Гаити на ЧМ-2026»

Нападающий «Сандерленда» Вильсон Изидор прокомментировал попадание в состав сборной Гаити на чемпионат мира-2026.
«Счастлив, горд и польщен тем, что меня вызвали представлять Гаити на чемпионате мира. Это исторический момент для всей нашей страны, и для меня большая честь быть его частью. Мы должны заставить вас гордиться нами, и я уверен, что с вашей поддержкой мы это сделаем. Потому что единство — это сила», — написал Изидор в соцсети X.
25-летний футболист с 2022 по 2024 год играл в России за «Локомотив» и «Зенит». Впервые за сборную Гаити он сыграл в марте этого года. На его счету 1 гол в 2 матчах. Ранее он выступал за молодежные сборные Франции.
Чемпионат мира 2026 года станет для сборной Гаити первым в истории. Команда по итогам жеребьевки попала в группу C, где сыграет с Бразилией, Марокко и Шотландией.
