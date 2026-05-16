Эмери — о выходе «Астон Виллы» в Лигу чемпионов: «Это действительно фантастика, и мы этого заслужили»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери после победы над «Ливерпулем» (4:2) в 37-м туре АПЛ прокомментировал выход в Лигу чемпионов.
«Просто фантастика. Блестяще. Это достижение действительно фантастическое. Еврокубки, Лига чемпионов, 62 очка, сегодняшняя игра против “Ливерпуля”. С тех пор, как я здесь, мы их не обыгрывали, а сегодня — первый матч, в котором победили.
Это действительно фантастика, и мы этого заслужили. Конечно, были трудности. Конечно, первый тайм был тяжелым, второй — лучше. Но то, как мы снова показали себя и попали в Лигу чемпионов, просто потрясающе. Наше развитие имеет смысл, когда мы играем в еврокубках, а еще больше — в Лиге чемпионов. Наслаждаемся атмосферой, которая царит здесь", — цитирует официальный сайт клуба Эмери.
Бирмингемская команда набрала 62 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. На 5-й строчке идет «Ливерпуль» с 59 очками, а на 6-й — «Борнмут» с 55-ю.