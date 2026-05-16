Эль-Шаарави летом покинет «Рому» и станет свободным агентом

«Рома» объявила, что нападающий Стефан Эль-Шаарави покинет клуб летом на правах свободного агента. 33-летний итальянец в 2021 году вернулся в римский клуб.
"Как и все истории, эта тоже имела начало и сегодня приближается к концу. Это был особенный год, отчасти трудный, но это часть футбола, и это не меняет того, кем я являюсь и что я всегда отдавал себя на поле.
Дерби станет моей последней домашней игрой на «Олимпико». И нет лучшего варианта, чем этот, чтобы воплотить в жизнь все, что я всегда искал в этой игре: приверженность, уважение и преданность этой футболке, но, прежде всего, мою благодарность.
Спасибо клубу, который дал мне возможность вырасти как мужчине и как футболисту. Спасибо моим одноклубникам, с которыми я разделил все эмоции. Спасибо персоналу за работу и ежедневную поддержку. И особое спасибо вам, фанатам… потому что вы всегда заставляли меня чувствовать себя одним из вас.
Я ухожу, но часть меня останется здесь. Потому что некоторые истории на самом деле не заканчиваются, они просто меняют форму. Я всегда буду благодарен этой компании и прежде всего этому городу, который дал мне так много", — написал 33-летний итальянец в соцсети.
В этом сезоне Эль-Шаарави сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
Ранее Эль-Шаарави выступал также за «Шанхай Шэньхуа», «Милан», «Монако», «Дженоа» и «Падову». Также на его счету 7 голов в 32 матчах за сборную Италии.