Жорже Жезус покинет «Аль-Наср»

Португальский специалист Жорже Жезуш решил не начинать переговоры с «Аль-Насром» о продлении контракта, сообщает A Bola.
По информации источника, 71-летний специалист покинет покинет клуб по окончании сезона. Об этом он сообщил руководство накануне финала второй азиатской Лиги чемпионов в субботу. Жезуш рассчитывает в будущем занять пост главного тренера сборной Португалии.
Португалец с 2025 года тренирует «Аль-Наср». В 47 матчах под его руководством команда одержала 39 побед и 2 раза сыграла вничью.
Ранее он также работал с «Аль-Хилялем», «Фенербахче», «Бенфикой», «Фламенго», «Спортингом», «Брагой» и «Белененсешом».