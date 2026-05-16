Жорже Жезус покинет «Аль-Наср»

Источник: Спорт-Экспресс

Португальский специалист Жорже Жезуш решил не начинать переговоры с «Аль-Насром» о продлении контракта, сообщает A Bola.

По информации источника, 71-летний специалист покинет покинет клуб по окончании сезона. Об этом он сообщил руководство накануне финала второй азиатской Лиги чемпионов в субботу. Жезуш рассчитывает в будущем занять пост главного тренера сборной Португалии.

Португалец с 2025 года тренирует «Аль-Наср». В 47 матчах под его руководством команда одержала 39 побед и 2 раза сыграла вничью.

Ранее он также работал с «Аль-Хилялем», «Фенербахче», «Бенфикой», «Фламенго», «Спортингом», «Брагой» и «Белененсешом».