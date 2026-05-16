Жорже Жезус покинет «Аль-Наср»

По информации источника, 71-летний специалист покинет покинет клуб по окончании сезона. Об этом он сообщил руководство накануне финала второй азиатской Лиги чемпионов в субботу. Жезуш рассчитывает в будущем занять пост главного тренера сборной Португалии.