Слот: «Дело не во мне или том, насколько я расстроен, это поражение от “Астон Виллы” огорчает всех»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (2:4) в 37-м туре чемпионата Англии.
«После 2:1 мяч ушел от “Ливерпуля”. До этого, я думаю, мы хорошо сыграли в первые 10 минут второго тайма, затем контролировали игру, не создавая моментов — но это не первый раз в этом сезоне. При счете 1:1 мы были близки к тому, чтобы выйти вперед, но пропустили гол. То, как мы пропустили гол, — это то, чего у нас еще не было в этом сезоне. В этом сезоне мы пропустили много голов, которые трудно пропустить. После этого “Австон Вилла” стала лучше нас играть.
Дело не во мне или том, насколько я расстроен, это расстраивает всех — игроков, персонал и, конечно же, болельщиков. Вероятно, это часть нашего сезона. Мы знаем, что делать на следующей неделе", — цитирует BBC Слота.
Бирмингемская команда набрала 62 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. На 5-й строчке идет «Ливерпуль» с 59 очками, а на 6-й — «Борнмут» с 55-ю.