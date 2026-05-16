Каррагер: «У “Ливерпуля” слишком много слабых игроков»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после поражения от «Астон Виллы» (2:4) в 37-м туре чемпионата Англии раскритиковал команду Арне Слота.
«У “Ливерпуля” слишком много слабых игроков, и это нужно исправвлять», — цитирует BBC Каррагера.
«Астон Вилла» набрала 62 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет на 5-й строчке — 59 очков.
В заключительном туре сезона «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Брентфорда». Игра состоится в воскресенье, 24 мая, и начнется в 18:00 по московскому времени.