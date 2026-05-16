Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ноттингем Форест» хочет продлить контракт с Перейрой

«Ноттингем Форест» намерен предложить главному тренеру Витору Перейре новый долгосрочный контракт.

«Ноттингем Форест» намерен предложить главному тренеру Витору Перейре новый долгосрочный контракт, сообщил в соцсети X инсайдер Дэвид Орнштейн.

По информации источника, руководство и игроки клуба довольны работой с 57-летним португальцем, нынешний контракт которого рассчитан до лета 2027 года. «Ноттингем Форест» также стремится сохранить в составе всех ключевых игроков.

57-летний специалист возглавил команду в феврале 2026 года. В 18 матчах под его руководством «Ноттингем» одержал 8 побед и 5 раз сыграл вничью.

Команде удалось сохранить прописку в АПЛ. После 36 туров «Ноттингем» занимает 16-е место в таблице — 43 очка.