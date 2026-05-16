«Ноттингем Форест» хочет продлить контракт с Перейрой

«Ноттингем Форест» намерен предложить главному тренеру Витору Перейре новый долгосрочный контракт, сообщил в соцсети X инсайдер Дэвид Орнштейн.
По информации источника, руководство и игроки клуба довольны работой с 57-летним португальцем, нынешний контракт которого рассчитан до лета 2027 года. «Ноттингем Форест» также стремится сохранить в составе всех ключевых игроков.
57-летний специалист возглавил команду в феврале 2026 года. В 18 матчах под его руководством «Ноттингем» одержал 8 побед и 5 раз сыграл вничью.
Команде удалось сохранить прописку в АПЛ. После 36 туров «Ноттингем» занимает 16-е место в таблице — 43 очка.