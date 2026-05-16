«Барселона» выступила с заявлением по будущему Паскуаля

«Барселона» на официальном сайте объявила, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером Хавьером Паскуалем.
«Барселона» хочет уточнить, следуя последней информации, появившейся в некоторых СМИ, что рассматривает только фигуру Хави Паскуаля на пост главы проекта, над которым ведется совместная работа. Клуб категорически и категорически отрицает, что встречался с каким-либо другим тренером в ближайшем будущем", — говорится в пресс-релизе.
На этой неделе в СМИ появилась информация, что каталонцы ведут переговоры с Ибоном Наварро из «Уникахи».
В сезоне-2025/26 «Барселона» одержала 22 победы в 31 матче и заняла 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.