«Детройт» сравнял счет в серии с «Кливлендом», команды ждет 7-й матч

Источник: Спорт-Экспресс

«Детройт» переиграл «Кливленд» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 115:94. Игра прошла на «Рокет Арене» в Кливленде.

Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Джеймс Харден набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Счет в серии стал равный — 3−3. Решающий матч в серии пройдет в понедельник, 18 мая, на паркете «Детройта». Начало игры — 02:00 по московскому времени.

НБА.

Плей-офф.

Второй раунд.

Шестой матч.

«Кливленд» — «Детройт» — 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31).

К: Харден (23), Митчелл (18), Э. Мобли (18), Аллен (13).

Д: Каннингем (21), Рид (17), Дженкинс (15), Дюрен (15 + 11 подборов), Д. Робинсон (14).

Счет в серии: 3−3.