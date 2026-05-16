Слот: «Фанаты недооценивают то, что может сделать летнее трансферное окно с “Ливерпулем”

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения от «Астон Виллы» (2:4) в 37-м туре АПЛ заявил, что летнее трансферное окно может изменить перспективы клуба в следующем сезоне.
«На данный момент могу понять, что у фанатов нет особой уверенности или ощущения, что в следующем сезоне дела могут быть намного лучше. Но я думаю, что они недооценивают то, что может сделать летнее трансферное окно, что может сделать новый старт. Мы достаточно хорошо знаем, что нам нужно улучшить», — цитирует Sky Sports Слота.
«Астон Вилла» набрала 62 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет на 5-й строчке — 59 очков.
В заключительном туре сезона «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Брентфорда». Игра состоится в воскресенье, 24 мая, и начнется в 18:00 по московскому времени.
