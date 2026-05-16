Гвардиола: «Люк Шоу — один из моих любимых игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы «горожан» над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале молодежного Кубка Англии отметил присутствие представителей обоих клубов на трибунах.
«Здесь много хороших игроков. Академия уже давно работает хорошо. “Манчестер Юнайтед” всегда играет очень хорошо. Рад видеть на трибунах Омара Беррада и Джейсона Уилкокса. Они оба сыграли важную роль в этом клубе на протяжении последнего десятилетия.
Также видели на трибунах много игроков «Юнайтед»: Бруно Фернандеш, Люк Шоу — один из моих любимых игроков, Мейсон Маунт, тренер Майкл Каррик. Это хороший жест — приехать сюда. Потому что здесь играли те, кто являются будущим не только «Сити» и «Юнайтед», но и английского футбола. Это было отлично. И, конечно, счастливы, потому что мы победили!" — приводит City Xtra слова Гвардиолы.