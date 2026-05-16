Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кристал Пэлас» составил список кандидатов на замену Гласнеру

«Кристал Пэлас» составил шорт-лист претендентов на замену главному тренеру Оливеру Гласнеру, который в конце сезона покинет команду.

«Кристал Пэлас» составил шорт-лист претендентов на замену главному тренеру Оливеру Гласнеру, который в конце сезона покинет команду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Андони Ираола является предпочтительным вариантом. Однако испанец может перейти в более крупный клуб после истечения срока контракта с «Борнмутом».

Также «Кристал Пэлас» рассматривает кандидатуры Пьера Сажа из «Ланса», а также Кирана МакКенну («Ипсвич») и Фрэнка Лэмпарда («Ковентри Сити»).

«Кристал Пэлас» после 36 туров занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Также команда вышла в финал Лиги конференций, где сыграет 27 мая против «Райо Вальекано».