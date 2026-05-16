«Кристал Пэлас» составил список кандидатов на замену Гласнеру

«Кристал Пэлас» составил шорт-лист претендентов на замену главному тренеру Оливеру Гласнеру, который в конце сезона покинет команду, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Андони Ираола является предпочтительным вариантом. Однако испанец может перейти в более крупный клуб после истечения срока контракта с «Борнмутом».
Также «Кристал Пэлас» рассматривает кандидатуры Пьера Сажа из «Ланса», а также Кирана МакКенну («Ипсвич») и Фрэнка Лэмпарда («Ковентри Сити»).
«Кристал Пэлас» после 36 туров занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Также команда вышла в финал Лиги конференций, где сыграет 27 мая против «Райо Вальекано».