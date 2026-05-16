Макгинн: «Астон Вилла» — небольшой фаворит финала Лиги Европы, но в финале может случиться все, что угодно"

Капитан «Астон Виллы» Джон Макгинн после победы над «Ливерпулем» (4:2) в 37-м туре АПЛ отметил, что в финале Лиги Европы все может случиться.
«Болельщики должны получить от финала удовольствие. Мы — небольшие фавориты, но в финале может случиться все, что угодно. Нужно сохранять концентрацию. Такие матчи — это то, о чем мечтаешь в детстве. Вы должны наслаждаться этим моментом, но и получать удовольствие», — цитирует BBC Макгинна.
Бирмингемская команда набрала 62 очка и гарантировала себе участие в Лиге чемпионов-2026/27.
Финал Лиги Европы пройдет в среду, 20 мая, на стадионе «Бешикташ» в Турции. Начало игры — 22:00 по московскому времени.