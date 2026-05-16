Гвардиола не собирается покидать «Манчестер Сити» летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед финалом Кубка Англии против «Челси» заявил, что это его не последний визит на «Уэмбли» в качестве тренера «горожан».
«Последний матч на “Умбли” с “Сити”? Ни за что! Ни за что… У меня еще год контракта!», — приводит City Xtra слова Гвардиолы.
Финал Кубка Англии пройдет сегодня, 16 мая, на стадионе «Умэбли». Начало игры — 17:00 по московскому времени.
55-летний испанец с 2016 года тренирует «Манчестер Сити». Под его руководством команда провела 590 матчей: 422 победы, 76 ничьих и 92 поражения. Шесть раз «Сити» с ним выиграл АПЛ, 5 раз — Кубок английской лиги, 2 раза — Кубок Англии, 1 раз — Лигу чемпионов, 1 раз — Суперкубок УЕФА,