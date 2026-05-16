Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дешам назвал сборную Марокко среди фаворитов ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что у него нет проблемы с тем, что французов считают фаворитами чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что у него нет проблемы с тем, что французов считают фаворитами чемпионата мира-2026.

«Проблем с тем, чтобы быть среди фаворитов, у меня нет. Но больше ли сборная Франции фаворит, чем Испания, Португалия, Германия, Англия, Аргентина, Бразилия или Марокко? У каждого будет свое мнение. Но я знаю, что есть определенные ожидания у болельщиков», — приводит ActuFoot слова Дешама.

Чемпионат мира-2026 пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Франции сыграет в группе I против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).

Конкурент Сафонова и Камавинга не поедут на чемпионат мира. Что интересного в заявке сборной Франции.