Дешам назвал сборную Марокко среди фаворитов ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что у него нет проблемы с тем, что французов считают фаворитами чемпионата мира-2026.
«Проблем с тем, чтобы быть среди фаворитов, у меня нет. Но больше ли сборная Франции фаворит, чем Испания, Португалия, Германия, Англия, Аргентина, Бразилия или Марокко? У каждого будет свое мнение. Но я знаю, что есть определенные ожидания у болельщиков», — приводит ActuFoot слова Дешама.
Чемпионат мира-2026 пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Франции сыграет в группе I против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).
