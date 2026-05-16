Бельгийская велогонщица Михильсен умерла в 19 лет после борьбы с раком

Бельгийская велогонщица Йильке Михильсен скончалась в возрасте 19 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

О смерти спортсменки сообщили в ее аккаунте в социальной сети, где в последние месяцы публиковалась информация о состоянии здоровья девушки.

Три года назад у Михильсен диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль, поражающую кости и мягкие ткани. Из-за болезни она была вынуждена завершить спортивную карьеру.

В начале мая спортсменка сообщила о прекращении курса химиотерапии, объяснив это отсутствием эффекта от лечения и сильным истощением организма.

В 2022 году Михильсен стала чемпионкой Бельгии среди юниоров в шоссейных велогонках, а также выиграла национальное первенство в многоборье.

