Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франко Морбиделли: «Поставил бы Валентино Росси в пятерку лучших спортсменов в истории»

Гонщик «ВР46» Франко Морбиделли рассказал, что считает Валентино Росси одним из величайших спортсменов в истории в целом.

Источник: Спортс‘’

"Он приезжает на трек и анализирует каждое движение. Он видит столько всего, столько деталей, дает очень много информации и свежих идей. Это очень помогает. Он способен видеть детали, на которые мало кто обращает внимание.

Именно на гонках он чувствует себя полностью свободным и может посвятить вам свое время. Валентино всегда занят, у него много обязательств — они занимают 95% его времени. Но когда он приезжает на гонки, то может уделить вам время — и это потрясающее чувство.

Будучи гонщиком, ты чувствуешь себя везучим, когда лучший в истории старается тебе помочь. Это здорово.

Сказал бы, что Росси входит в десятку лучших спортсменов в истории? Скажу больше, я бы поставил его в первую пятерку. Первый — Майкл Джордан, на втором месте — Лео Месси… третий — Валентино Росси, дальше Майк Тайсон… а затем гольфист Тайгер Вудс. Вот мой список. Вале на подиуме", — сказал Морбиделли.

Валентино Росси: «Надеюсь, смогу оказаться с Ферстаппеном на одной трассе и вместе проехать несколько кругов в гонках GT».

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше