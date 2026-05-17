Николай Веретенников — Хаос Уильямс: прямая трансляция боя UFC

Казахский боец Николай Веретенников и американец Хаос Уильямс проводят поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 17 мая. Бой в главном карде пройдет в спортивном комплексе UFC Apex в Энтерпрайзе (США). Начало поединка — около 3.00 по московскому времени.
Бой между Веретенниковым и Уильямсом в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).
Статистика перед боем Николай Веретенников — Хаос Уильямс на UFC Fight Night 276.
Николаю Веретенникову — 36 лет. В профессиональной карьере он одержал 14 побед и потерпел 7 поражения. 7 февраля 2026 года казах победил американца Нико Прайса нокаутом в первом раунде на турнира UFC Fight Night 266.
Хаосу Уильямсу — 32 года. Его рекорд в профессиональных ММА — 15 побед и 5 поражения. В предыдущем появлении в клетке 7 июня 2025 года в рамках UFC 316 американец уступил шведу Андреасу Густафссону единогласным решением судей.