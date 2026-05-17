Нганну раскритиковал UFC из-за отношения к бойцам

Камерунский боец Фрэнсис Нганну перед поединком против бразильца Фелипе Линса на турнире MVP раскритиковал промоушен UFC.
«Мой уход из UFC? Дело было не в деньгах. Думаю, ошибка UFC заключалась в том, что мы дошли до точки, когда я почувствовал, что они задели мое самолюбие. Я почувствовал, что меня перестали уважать. Думаю, именно тогда я понял: “Окей, я, пожалуй, расторгну этот контракт”. Дело в том, что когда что-то задевает мое самолюбие, мне становится все равно.
Контракты (с UFC) несправедливы — они передают все права промоутеру и не защищают бойцов. Бойцы — это всего лишь актив, и они могут просто избавиться от тебя, когда захотят. Если вы не участвуете в боях, вам не платят, но вы не имеете права заниматься чем-либо еще", — цитирует BBC Нганну.
На счету камерунца 18 побед и 3 поражения в ММА.
В ночь с 16 на 17 мая 39-летний Нганну в соглавном событии турнира лиги Most Valuable Promotions (MVP) проведет бой с бразильцем Фелипе Линсом.