Чимаев хотел отказаться от боя против Стрикленда из-за сгонки веса

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян рассказал, что Хамзат Чимаев во время подготовки к бою против американца Шона Стрикленда был близок к тому, чтобы отказаться от поединка.
«С первого дня тренировочного лагеря он сбросил 40 фунтов (около 18 кг). К неделе перед боем ему нужно было сбросить 13 фунтов. Во вторник ему нужно было сбросить, наверное, 12 или 13 фунтов (около 6 кг). Первые девять фунтов дались легко, а потом ночью он почувствовал себя плохо, проснулся и сказал нам: “Я чувствую себя таким слабым и без сил. Не знаю, как я сброшу эти последние четыре фунта”. Но мы просто очень сильно его подталкивали. Он не хотел этого делать. Он не хотел заканчивать сгонку веса, но команда, я и тренеры, пытались подтолкнуть его к тому, чтобы он уложился в весовую категорию, и он это сделал.
Он уложился в весовую категорию, потому что перед официальным взвешиванием нужно пройти еще одно взвешивание, UFC проверяет тебя, и там все было в порядке", — рассказал Царукян на подкасте JAXXON.
На турнире UFC 328, который проходил 10 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), Чимаев уступил бывшему чемпиону американцу Шону Стрикленду раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Это поражение стало первым в карьере бойца.