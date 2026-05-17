Кэррик впечатлен игрой Андерсона из «Ноттингема», «МЮ» заинтересован в подписании игрока

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик перед матчем 37-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» отметил уровень игры полузащитника соперника Эллиота Андерсона.
«Андерсон хорошо проявил себя в этом сезоне. Я думаю, что он важная часть “Ноттингема”. Думаю, он очень много дает на поле, у них талантливая и опасная команда. У “Ноттингема” был хороший сезон, они дошли до полуфинала (Лиги Европы), но немного не дотянули. Очевидно, что он — важная часть их команды», — приводит BBC слова Кэррика.
Ранее СМИ писали, что «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария» заинтересованы в подписании хавбека сборной Англии.
В этом сезоне 22-летний Андерсон принял участие в 48 матчах во всез турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.
Кэррик остается в «Манчестер Юнайтед». Клуб продлит с тренером контракт на три года.