Джеймс после поражения в финале Кубка Англии назвал, чего не хватает «Челси»

Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка Англии.
«Очевидно, что это разочаровывающее поражение. Игра была довольно равной. У “Сити” был один шанс за тайм, и им удалось его использовать. Никто не бывает счастлив, когда проигрываешь. В последнее время “Челси” проиграл немало игр, это тяжело. Каждый раз, когда мы выходим на поле, наша цель — победить.
Что нужно «Челси» в будущем? Думаю, главное — стабильность. На прошлой неделе мы отправились на «Энфилд» и, вероятно, должны были победить, но сегодня мы проиграли. Это сложно. Нам нужно многому научиться и двигаться вперед", — приводит BBC слова Джеймса.
