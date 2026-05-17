Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гехи — об участии в ЧМ-2026: «Мне, возможно, понадобятся новые ноги»

Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

«Я невероятно горжусь каждым человеком. Каждый в нашем клубе заслуживает этого. Честно говоря, обе победы (две победы подряд в Кубке Англии) одинаково приятны. Победа с “Кристал Пэлас” была совсем другим событием. Это был мой первый трофей. В этом году у мы победили после тяжелого сезона, поэтому обе победы одинаково потрясающие.

Чемпионат мира-2026? Происходит много всего. Мне, возможно, понадобятся новые ноги! Впереди захватывающие времена. Все хотели бы, чтобы он Гвардиола остался. Легенда футбола, и я многому научился с тех пор, как пришел сюда", — цитирует BBC Гехи.

«Манчестер Сити» выиграл второй титул в сезоне-2025/26. Ранее команда Хосепа Гвардиолы стала обладателем Кубка лиги, победив в финале «Арсенал» (2:0).

Гол-шедевр Семеньо принес «Манчестер Сити» Кубок Англии. «Челси» останется без еврокубков?