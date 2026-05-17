Гехи — об участии в ЧМ-2026: «Мне, возможно, понадобятся новые ноги»

Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.
«Я невероятно горжусь каждым человеком. Каждый в нашем клубе заслуживает этого. Честно говоря, обе победы (две победы подряд в Кубке Англии) одинаково приятны. Победа с “Кристал Пэлас” была совсем другим событием. Это был мой первый трофей. В этом году у мы победили после тяжелого сезона, поэтому обе победы одинаково потрясающие.
Чемпионат мира-2026? Происходит много всего. Мне, возможно, понадобятся новые ноги! Впереди захватывающие времена. Все хотели бы, чтобы он Гвардиола остался. Легенда футбола, и я многому научился с тех пор, как пришел сюда", — цитирует BBC Гехи.
«Манчестер Сити» выиграл второй титул в сезоне-2025/26. Ранее команда Хосепа Гвардиолы стала обладателем Кубка лиги, победив в финале «Арсенал» (2:0).
