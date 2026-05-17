Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста: прямая трансляция боя UFC

Арнольд Аллен и Мелкизаэл Коста проведут поединок на UFC Fight Night 276 в Энтерпрайзе 17 мая.

Источник: Спорт-Экспресс

Британец Арнольд Аллен и бразилец Мелкизаэл Коста проводят поединок в полулегком весе на турнире UFC Fight Night в ночь на воскресенье, 17 мая. Бой станет главным событием вечера в спортивном комплексе UFC Apex в Энтерпрайзе (США). Начало поединка — около 5.30 по московскому времени.

17 мая 05:30 ММА: UFC Аллен — Коста.

Трансляция боя Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста на UFC Fight Night 276.

Следить за результатами боев турнира можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Бой между Алленом и Костой в прямом эфире показывают телеканал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), платформа и приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец», а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального телеэфира).

Статистика перед боем Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста на UFC Fight Night 276.

Арнольду Аллену — 32 года. В профессиональной карьере он одержал 20 побед и потерпел 4 поражения. 24 января 2026 года британец уступил бразильцу Жеану Силве единогласным решением на турнира UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Мелкизаэлу Косте — 29 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 26 побед и 7 поражения. В предыдущем появлении в клетке 21 февраля 2026 года в рамках UFC Fight Night 276 бразилец победил американца Дэна Иге техническим нокаутом в первом раунде.