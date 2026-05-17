Макфарлан отреагировал на информацию о подписании «Челси» контракта с Хаби Алонсо

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал информацию о том, что клуб договорился о подписании контракта с испанским специалистом Хаби Алонсо.

Источник: Спорт-Экспресс

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал информацию о том, что клуб договорился о подписании контракта с испанским специалистом Хаби Алонсо.

«Мне нечего сообщить по этому поводу. Моя задача — тренировать команду и руководить ею в следующих двух играх», — приводит BBC слова Макфарлейна.

В субботу, 16 мая, инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что «Челси» согласовал с Алонсо четырехлетний контракт.

В сезоне-2025/26 «Челси» дважды сменил главного тренера: в январе клуб уволил Энцо Мареску, а в апреле — Лиама Росеньора. После 36 туров команда идет на десятом месте в турнирной таблице АПЛ — 49 очков.

