Макфарлан отреагировал на информацию о подписании «Челси» контракта с Хаби Алонсо

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал информацию о том, что клуб договорился о подписании контракта с испанским специалистом Хаби Алонсо.
«Мне нечего сообщить по этому поводу. Моя задача — тренировать команду и руководить ею в следующих двух играх», — приводит BBC слова Макфарлейна.
В субботу, 16 мая, инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что «Челси» согласовал с Алонсо четырехлетний контракт.
В сезоне-2025/26 «Челси» дважды сменил главного тренера: в январе клуб уволил Энцо Мареску, а в апреле — Лиама Росеньора. После 36 туров команда идет на десятом месте в турнирной таблице АПЛ — 49 очков.
