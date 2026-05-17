Стоунс остался разочарован, что не сыграл в последнем финале с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс после победы над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии признался, что хотел сыграть в этом матче.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс после победы над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии признался, что хотел сыграть в этом матче. Этим летом игрок покинет клуб, за который играет 10 лет.

"Я хотел принять участие в матче. Как игроку, мне тяжело это пережить, особенно учитывая, что многие из нас играли в полуфинале. Сегодняшняя игра была не самой лучшей с точки зрения моментов или того, как мы играли в первом тайме, но то, как мы держались и боролись — невероятно. Думаю, после игры атмосфера и любовь, которую мне лично оказали фанаты, и возможность поднять трофей — чего я, честно говоря, не хотел делать — это был приятный жест.

Не могу выразить это словами. Я говорил это раньше, но 10 лет назад я бы никогда не поверил и не подумал, что это произойдет, что у мне посветят песню и меня будут так любить, это так невероятно. Это действительно особенное событие.

Это был сложный сезон. Думаю, в первой половине сезона я сыграл довольно много матчей, но в декабре получил небольшую травму и с тех пор не вернулся… это футбол. У меня пока нет ответов на вопрос, почему я не играл", — цитирует BBC Стоунса.

«Манчестер Сити» выиграл второй титул в сезоне-2025/26. Ранее команда Хосепа Гвардиолы стала обладателем Кубка лиги, победив в финале «Арсенал» (2:0).

