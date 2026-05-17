Ширер — о победе «Манчестер Сити» в Кубке Англии: Возможно, это была не самая блестящая их игра"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии. Единственный гол ударом пяткой забил Антуан Семеньо на 72-й минуте.
«Возможно, это была не самая блестящая игра, но “Манчестер Сити” пришлось невероятно много поработать, чтобы добиться этого результата», — цитирует BBC Ширера.
«Манчестер Сити» выиграл второй титул в сезоне-2025/26. Ранее команда Хосепа Гвардиолы стала обладателем Кубка лиги, победив в финале «Арсенал» (2:0).
Гол-шедевр Семеньо принес «Манчестер Сити» Кубок Англии. «Челси» останется без еврокубков?