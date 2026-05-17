«Атланта» сыграла вничью с «Орландо», Миранчук провел на поле весь матч

«Атланта Юнайтед» и «Орландо» сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС — 1:1. Игра прошла на «Интер-энд-Ко Стэдиум» в Орландо.

Защитник хозяев Гриффин Дорси на 18-й минуте открыл счет. Гости отыгрались в концовке второй половины — забил Ажани Форчун.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и с капитанской повязкой. Он провел на поле все 90 минут.

«Атланта» набрала 11 очков 13 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Орландо» идет на 10-й строчке — 14 очков в 14 играх.

17 мая 02:30 Орландо Сити — Атланта 1:1.