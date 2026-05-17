«Спортинг Канзас-Сити» переиграл «Остин», Сулейманов сделал голевую передачу

«Спортинг Канзас-Сити» выиграл у «Остина» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Игра прошла на стадионе Q2 в Остине.
В конце первого тайма Миккель Деслер вывел хозяев вперед. На 80-й минуте гости сравняли счет — Ману Гарсия забил с передачи вышедшего на замену российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова. Спустя 3 минуты Стефен Африфа забил победный гол.
«Спортинг» набрал 11 очков в 13 матчах и идет на 15-й строчке в Западной конференции. «Остин» идет на 13-й строчке — 14 очков в 14 играх.
17 мая 03:30 Остин — Спортинг Канзас-Сити 1:2.