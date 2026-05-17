UFC анонсировала бой Макгрегора против Холлоуэя

UFC на официальных страницах в социальных сетях объявила о проведении боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Поединок пройдет 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Бой пройдет в полусреднем весе.