UFC анонсировала бой Макгрегора против Холлоуэя

UFC на официальных страницах в социальных сетях объявила о проведении боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Поединок пройдет 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Бой пройдет в полусреднем весе.
Последний бой 37-летний ирландец провел в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье из-за перелома ноги. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.
34-летний Холлоуэй в марте 2026 года проиграл решением судей бразильцу Чарльз Оливейра. На его счету 27 побед и 9 поражений за карьеру.