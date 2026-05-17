Силва: «Гвардиола изменил мое видение футбола»

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва после победы над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии отметил, что ему нравилось тренироваться под руководством Хосепа Гвардиолы. Португалец этим летом станет свободным агентом.

«Пеп изменил мое видение футбола. 80 процентов моей карьеры прошло с ним как с тренером. Все, чего я надеялся достичь, было с ним. Наши отношения очень крепкие, как в плане разочарований, так и в плане достижений. Я очень переживаю за “Манчестер Сити”. Это его решение. Мне не следует комментировать его. Желаю всего наилучшего клубу и тренеру. Мне нравится быть с ним, мы разделили все эти моменты», — цитирует BBC Силву.

«Манчестер Сити» выиграл второй титул в сезоне-2025/26. Ранее команда Хосепа Гвардиолы стала обладателем Кубка лиги, победив в финале «Арсенал» (2:0).

